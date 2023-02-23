Азербайджанские волонтеры установили шатры для детей в Малатье (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские волонтеры, отправившиеся в братскую Турцию с целью оказания помощи пострадавшим от землетрясения в турецких городах - Кахраманмараше, Хатае, Адыямане, вчера приступили к оказанию помощи местным жителям в Малатье.

Как сообщили в четверг Trend в Фонде молодежи Азербайджана, уже более 10 дней члены молодежных волонтерских организаций, работающие в палаточных городках в зоне стихийного бедствия, оказывают помощь и поддержку тысячам пострадавших, в том числе сотням детей.

Отметим, что волонтеры Азербайджана осуществляют разгрузку и сортировку продуктов питания, одежды, медикаментов и других необходимых принадлежностей в распределительных пунктах пострадавших регионов, предоставляют пострадавшим воду и горячую еду и напитки, доставляют помощь в кварталы, расположенные в различных районах, и оказывают другие вспомогательные услуги. Волонтеры также активно участвуют в осуществлении гуманитарной деятельности, посещая отдаленные села.

В то же время, они ежедневно устанавливают специальные палатки с целью эффективной организации свободного времени детей, пострадавших от землетрясения. На днях в Малатье были установлены шатры и сданы в эксплуатацию центры поддержки матери и ребенка. Кроме того, азербайджанские волонтеры оказывают помощь по уходу и психологической поддержке сотням детей. Для минимизации потрясения и травм, перенесенных ими во время стихийного бедствия, организуют различные игры и другие виды деятельности с целью эффективной организации их свободного времени. Так, вчера в одном из детских центров впервые были созданы условия для показа детям фильмов и мультфильмов.

Отметим также, что вчера в пострадавшие от землетрясения регионы братской страны отправилась очередная группа наших волонтеров.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)