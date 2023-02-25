На biletim.az добавлены еще 3 района Азербайджана, в которые можно приобрести билеты онлайн

БАКУ /Trend/ - В рамках проводимой работы по электронизации услуг Агентства наземного транспорта Азербайджана, и обеспечению цифровой трансформации в транспортной сфере, на портал "biletim.az" добавлены еще 3 района, в которые можно приобрести билеты.

Как сообщили в субботу Trend в Агентстве, пассажиры теперь могут купить билеты онлайн на автобусы в обоих направлениях из Баку в Агджебеди, Габалу, Шабран.

Ранее в системе можно было приобрести билеты на автобусы по 17 маршрутам из Баку в Гянджу, Газах, Гедабей, Барду, Мингячевир, Гейчай, Огуз, Шеки, Гах, Загаталы, Балакен, Губу, Гусар, Худат, Астару, Лянкяран и Горадиз. Количество направлений, включенных в портал, в настоящее время достигло 20.

Система онлайн-продажи билетов будет поэтапно охватывать всех перевозчиков и автовокзалы, которые предоставляют услуги в сфере пассажироперевозок. В настоящее время число перевозчиков увеличено до 58, а транспортных средств - до 115.

Отметим, что портал имеет ряд преимуществ с точки зрения экономии времени, обеспечения удовлетворенности клиентов, увеличения оборота безналичных платежей в стране.

Чтобы приобрести билет, пассажиры должны войти на сайт biletim.az и пройти регистрацию. Для мобильных устройств данное приложение можно загрузить через "App Store" и "Google Play".

(Перевод: Фидан Мустафаева)