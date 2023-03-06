В Центре Гейдара Алиева откроется выставка "Между небом и землей"

БАКУ /Trend/ - 9 марта в Центре Гейдара Алиева состоится открытие совместной азербайджано-латвийской художественной выставки "Между небом и землей".

Как сообщает в понедельник Trend, выставка, организованная совместно с посольством Латвии в Азербайджане, охватывает поэзию гениального поэта Мавлана Джалаладдина Руми. Идеи Руми, жившего и творившего в XIII веке, были посвящены достижению духовного подъема и совершенства. На выставке, которая продлится до 3 апреля будут представлены работы Иевы Круминой (Ieva Krūmiņa) из Латвии и всемирно известного фотографа Резы Дегати (Reza Deghati).

Известная художница Иева Крумина является членом латвийской Академии художеств и Ассоциации художников-текстильщиков Латвии. Иева Крумина в своем творчестве опирается на цитату известного латвийского поэта и писателя Иманта Зиедониса "Без любви не живите, без любви мир ничтожен!", пытаясь изучить похожие, общие оттенки между народами, и когда мы смотрим на ее работы, мы видим себя в этих произведениях искусства. Ее творения передают людям послание исправить наш мир нитями любви.

Всемирно известный фотожурналист Реза Дегати, известный как REZA, освещает войны, военные конфликты, а также красоты человечества. Его работы публиковались в журналах National Geographic, Time, Stern, Newsweek, Paris Match. Он является автором 30 книг и обладателем множества наград. Работа Резы, в которой идеи Руми, вращающиеся вокруг мистического танца, передают тему круговорота энергии между землей и небом, была представлена на обложке журнала National Geographic в 1994 году. Он также награжден Кавалерским орденом Франции "За заслуги" и орденом Азербайджана - "Достлуг".

(Перевод: Фидан Мустафаева)