Турки Аль Фейсал Аль Сауд посетил Шушу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Совета директоров Исламского исследовательского центра Саудовской Аравии принц Турки Аль Фейсал Аль Сауд посетил Шушу.
Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.
"В ходе прогулки гостю была предоставлена обширная информация об исторических памятниках и жилых комплексах, которые были разрушены в результате армянской оккупации и сегодня восстанавливаются", - написал он.