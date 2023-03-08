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Турки Аль Фейсал Аль Сауд посетил Шушу (ФОТО)

Общество Материалы 8 марта 2023 21:07 (UTC +04:00)
Турки Аль Фейсал Аль Сауд посетил Шушу (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Председатель Совета директоров Исламского исследовательского центра Саудовской Аравии принц Турки Аль Фейсал Аль Сауд посетил Шушу.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

"В ходе прогулки гостю была предоставлена ​​обширная информация об исторических памятниках и жилых комплексах, которые были разрушены в результате армянской оккупации и сегодня восстанавливаются", - написал он.

Турки Аль Фейсал Аль Сауд посетил Шушу (ФОТО)
Турки Аль Фейсал Аль Сауд посетил Шушу (ФОТО)
Турки Аль Фейсал Аль Сауд посетил Шушу (ФОТО)
Турки Аль Фейсал Аль Сауд посетил Шушу (ФОТО)
Турки Аль Фейсал Аль Сауд посетил Шушу (ФОТО)
Турки Аль Фейсал Аль Сауд посетил Шушу (ФОТО)
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