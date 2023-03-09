Азербайджанский гимнаст Никита Симонов вышел в финал Кубка мира в Баку

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен Никита Симонов вышел в финал Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в упражнении на кольцах, сообщает в четверг Trend.

Никита Симонов выступил с результатом 14.733 балла, заняв в квалификации первое место.

Финальные соревнования в упражнениях на кольцах состоятся в субботу, 11 марта.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни – финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также по итогам четырехдневных соревнований гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов, Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова, Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).