БАКУ /Trend/ - Начальник отдела охраны Ясамальского районного управления полиции полковник Хикмет Усубов назначен на новую должность.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим министр внутренних дел Вилаят Эйвазов подписал приказ. Приказом министра Хикмет Усубов освобожден от ранее занимаемой должности и назначен начальником отдела охраны Управления полиции Сабунчинского района.

Другим приказом министра начальник отдела охраны Управления полиции Сабунчинского района полковник Ашраф Аллахьяров освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отдела охраны Управления полиции Ясамальского района.

Данную информацию подтвердили Trend в пресс-службе МВД Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)