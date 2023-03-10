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Полковник Хикмет Усубов назначен на новую должность

Общество Материалы 10 марта 2023 10:39 (UTC +04:00)
Полковник Хикмет Усубов назначен на новую должность

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Начальник отдела охраны Ясамальского районного управления полиции полковник Хикмет Усубов назначен на новую должность.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим министр внутренних дел Вилаят Эйвазов подписал приказ. Приказом министра Хикмет Усубов освобожден от ранее занимаемой должности и назначен начальником отдела охраны Управления полиции Сабунчинского района.

Другим приказом министра начальник отдела охраны Управления полиции Сабунчинского района полковник Ашраф Аллахьяров освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отдела охраны Управления полиции Ясамальского района.

Данную информацию подтвердили Trend в пресс-службе МВД Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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