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По объему воды на душу населения Азербайджан занимает 90-е место в первой сотне стран

Общество Материалы 10 марта 2023 14:39 (UTC +04:00)
По объему воды на душу населения Азербайджан занимает 90-е место в первой сотне стран

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - По объему воды на душу населения Азербайджан занимает 90-е место в первой сотне стран.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов на брифинге на тему "Причины дефицита воды в стране и текущая ситуация".

Он отметил, что Азербайджан расположен в географии с ограниченными водными ресурсами. Около 70 процентов водных ресурсов обеспечивается за счет трансграничных рек.

"По запасам воды мы занимаем 140-е место в мире", - добавил замминистра.

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