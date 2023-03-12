В финале был уверен в своих силах – победитель Кубка мира в Баку, спортсмен из Казахстана

БАКУ /Trend/ - В финале выступил первым, сильно не волновался, был уверен в своих силах, и в том, что чисто смогу пройти комбинацию. Об этом в воскресенье сказал Trend спортсмен из Казахстана Нариман Курбанов, завоевавший золотую медаль в упражнениях на гимнастическом коне на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку.

"Когда в финале выступаешь первым – задача только одна сделать свой максимум. Мой максимум - моя стабильная комбинация, так что ничего менять я не мог, даже если бы выходил соревноваться последним. Пятый год приезжаю на соревнования в Баку, три раза уезжал в качестве финалиста, и вот два года подряд с золотой медалью. Очень этому рад", - сказал он.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике прошел 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях приняли участие 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

На Кубке мира азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах.