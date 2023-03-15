Начинается суд над Авазом Зейналовым и Эльнуром Шукуровым

БАКУ /Trend/ - Завершено предварительное расследование уголовного дела по обвинению учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları Аваза Зейналова и Эльнура Шукурова, занимающего руководящую должность в ООО Səda TV.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе расследования, проведенного в Следственном управлении Генпрокуратуры, было установлено, что Аваз Зейналов путем запугивания и шантажа неоднократно получал взятки в крупном размере. Также установлено, что Аваз Зейналов и Эльнур Шукуров, вступив в сговор вымогали деньги с целью оказания влияния на решение должностных лиц и склоненяли других лиц к даче взятки.

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