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Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)

Общество Материалы 16 марта 2023 16:41 (UTC +04:00)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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ТЕРТЕР/Trend/ - Сегодня в освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района были переселены первые жители.

Как сообщает в четверг Trend, в дома обеспечены системой коммуникаций и оборудованы кухонной мебелью.

Село Талыш является первым восстановленным селом Карабахского экономического района. В селе функционируют 9 нежилых зданий, проложена водопроводно-канализационная линия, в школе и детском саду проводятся заключительные работы. Село полностью газифицировано. В настоящее время ремонтно-восстановительные работы в селе находятся в завершающей стадии.

В рамках программы Большого возвращения 20 семей (90 человек) будут размещены в селе Талыш. Переселение будет осуществляться в два этапа. На каждом этапе десять семей вернутся на свои родные земли. На следующем этапе в село планируется переселить 158 семей.

Представляем вниманию читателей фоторепортаж из села Талыш.

Напомним, что село Талыш Тертерского района было освобождено Вооруженными силами Азербайджана 3 октября 2020 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)
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