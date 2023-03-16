Освобожденное от оккупации село Талыш после восстановительных работ (Фотосессия)

ТЕРТЕР/Trend/ - Сегодня в освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района были переселены первые жители.

Как сообщает в четверг Trend, в дома обеспечены системой коммуникаций и оборудованы кухонной мебелью.

Село Талыш является первым восстановленным селом Карабахского экономического района. В селе функционируют 9 нежилых зданий, проложена водопроводно-канализационная линия, в школе и детском саду проводятся заключительные работы. Село полностью газифицировано. В настоящее время ремонтно-восстановительные работы в селе находятся в завершающей стадии.

В рамках программы Большого возвращения 20 семей (90 человек) будут размещены в селе Талыш. Переселение будет осуществляться в два этапа. На каждом этапе десять семей вернутся на свои родные земли. На следующем этапе в село планируется переселить 158 семей.

Представляем вниманию читателей фоторепортаж из села Талыш.

Напомним, что село Талыш Тертерского района было освобождено Вооруженными силами Азербайджана 3 октября 2020 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)