Еще более 400 азербайджанских военнослужащих обеспечены новыми квартирами - минфин

БАКУ /Trend/ - 16 марта состоялось очередное заседание комиссии, созданной указом Президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2011 года "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих азербайджанской армии". Указ предусматривает обеспечение жильем за счет государственных средств военнослужащих, безупречно прослуживших в Вооруженных силах Азербайджана 20 и более календарных лет.

Как передает Trend в четверг со ссылкой на министерство финансов, говоря о состоянии выполнения поставленных перед комиссией задач, председатель комиссии, министр финансов Самир Шарифов подчеркнул, что успешно продолжается процесс обеспечения военнослужащих жильем за счет государственных средств, на реализацию этих мер ежегодно выделяются соответствующие средства.

Было отмечено, что до сих пор количество военнослужащих, поставленных комиссией на учет для получения жилья, составило 5471 человек, из них 2712 обеспечены жильем в городе Баку и различных регионах республики.

На заседании комиссии в исполнение указа было принято решение о предоставлении 461 военнослужащему, поставленному на учет для получения жилья, квартир с полным ремонтом в городах Баку и Сумгайыт, а также в Нахчыване. Кроме того, на основании списка, представленного министерством обороны, на учет для получения жилья был принят еще 1461 военнослужащий.

На заседании также были рассмотрены другие вопросы по деятельности комиссии.