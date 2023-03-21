США выделят грант на улучшение профквалификации учителей английского в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - США планируют выделить до 100 000 долларов на повышение квалификации учителей английского языка в Азербайджане, сообщает Trend во вторник со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

Программа рассчитана на "молодых и менее опытных учителей". У них будет возможность учиться как онлайн, так и очно. Особое внимание будет уделено программам, ориентированным на учителей английского языка в средних школах, работающих в регионах страны, а также с бывшими вынужденными переселенцами.

"Программа будет использовать платформу синхронного онлайн-обучения, практическую учебную программу и личный коучинг в режиме реального времени. Она нацелена на улучшение качества преподавания английского языка и повышение уровня владения английским языком азербайджанскими учащимися", - говорится в описании программы.

Кроме того, она направлена на укрепление контактов между народами двух стран путем обмена информацией и опытом между экспертами США и Азербайджана.