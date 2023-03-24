Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике стал моим первым соревнованием в этом году – юная спортсменка

БАКУ /Trend/ - Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике – мои первые соревнования в этом году. Об этом в пятницу сказала Trend участница чемпионата, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Сальма Исмаилова.

"Мое выступление сегодня в целом прошло хорошо, композицию с булавами выполнила отлично, некоторые погрешности были в упражнениях с мячом и лентой, потеря - в программе с обручем. Надеюсь на следующих турнирах эти ошибки я допускать не буду", - подчеркнула спортсменка, выступающая на соревнованиях в возрастной категории "юниорки".

Сальма Исмаилова добавила, что перед чемпионатом были проведены три контрольные тренировки.

"Контрольные тренировки перед стартом прошли хорошо, они помогают собраться, еще раз обкатать соревновательную программу, улучшить технику работы со снарядом. Мне нравится заниматься художественной гимнастикой, надеюсь, в будущем достигну высоких результатов", - добавила юная спортсменка.

Отметим, что 28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастике в Баку 24-25 марта. В соревнованиях участвуют 53 гимнастки, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, Оздоровительный центр Гянджа-Нафталан, спортивный клуб "Grasiya", культурный центр "Зиря" и город Сумгайыт. Гимнастки выступают в возрастных категориях "юниорки" (2008-2010 годов рождения) и "взрослые" (2007 г.р. и старше).