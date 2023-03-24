Поддержка зрителей очень помогает - участница чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Поддержка зрителей очень помогает участницам 28-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике. Об этом в пятницу сказала Trend участница соревнований, воспитанница Бакинской школы гимнастики Нура Годжаева.

"Сегодня не все получилось, но впереди меня ждут еще турниры, верю, что на них смогу показать результат лучше. Выступление других участниц мне посмотреть не удалось, надеюсь, у них все получилось, как они и планировали. Каждая спортсменка при подготовке к соревнованиям проходит долгие тренировки, каждая старается проявить себя на турнире, продемонстрировать свои навыки", - сказала она.

Юная грация добавила, что для нее и других участниц соревнований очень важна поддержка зрительской аудитории.

"Зал Национальной арены гимнастики - большой, но страха тут выступать нет, ведь все, кто сидит на трибунах активно поддерживают нас", - заключила она.

Отметим, что 28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 24-25 марта. В соревнованиях участвуют 53 гимнастки, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, Оздоровительный центр Гянджа-Нафталан, спортивный клуб "Grasiya", культурный центр "Зиря" и город Сумгайыт. Гимнастки выступают в возрастных категориях "юниорки" (2008-2010 годов рождения) и "взрослые" (2007 г.р. и старше).