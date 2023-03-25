На чемпионате Азербайджана по художественной гимнастике все соперники сильны и достойны – чемпионка

БАКУ /Trend/ - На чемпионате Азербайджана по художественной гимнастике все соперницы сильные и очень достойные. Об этом в субботу сказала Trend победительница и призер чемпионата, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Шамс Агагусейнова.

Отметим, что на соревнованиях 12-летняя Шамс Агагусейнова завоевала "золото" в упражнениях с мячом и лентой, "серебро" в программе с обручем и булавами, а также в многоборье среди гимнасток в возрастной категории "юниорки" (2008-2010 годов рождения).

"Соревнования прошли замечательно, результатом я довольна. Было немного волнительно выходить на ковер, но я смогла собраться, и достичь хорошего результата. Завоеванные награды на соревнованиях - это результат моей работы и работы моего тренера", - сказала Шамс Агагусейнова.

По словам юной спортсменки, поддержка зрителей на трибунах ее вдохновляет.

"Мне приятно, когда на трибунах много зрителей. Сегодня меня пришла поддержать мама. Я счастлива, что она увидела мой успех, то, как меня награждают медалями", - добавила Шамс Агагусейнова.

Отметим, что 28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит 24-25 марта в Национальной арене гимнастики. В соревнованиях участвуют гимнастки, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, Оздоровительный центр Гянджа-Нафталана, спортивный клуб "Grasiya", культурный центр "Зиря" и город Сумгайыт. Они выступают в двух возрастных категориях - "юниорки" (2008-2010 годов рождения) и "взрослые" (2007 г.р. и старше).