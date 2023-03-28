27 марта в Вашингтоне состоялось открытие выставки азербайджанских ковров (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Стремясь представить миру азербайджанские ковры в современной интерпретации и установить международные связи посредством организации выставок зарубежом, ОАО «Азерхалча» – азербайджанское ковроткацкое предприятие, предпринимает в качестве следующего шага вызвать большой интерес к азербайджанским коврам и традициям ковроткачества в Соединенныx Штатax Америки. Соглашение о сотрудничестве, достигнутое между ОАО «Азерхалча» и Американо-Азербайджанской торговой палатой, действующей в Вашингтоне, представляет возможность в следующем году организовать выставки-продажи, на которых будут представлены оригиналы ковров ручной работы под маркой «Сделано в Азербайджане», производимых ОАО «Азерхалча» в Вашингтоне и в других штатах.

Открытие первой выставки ковров состоялось 27 марта 2023 года в галерее офиса Торгово-промышленной палаты Азербайджана. На открытии было представлено богатое культурное наследие Азербайджана, основанное на особых навыках, мастерстве и истории каждого ковра, оформленного в традиционном, классическом, пастельных тонах и в стиле современного искусства.

Одним из самых значимых событий, связанных с данной выставкой, является то, что Мэр города Вашингтона Мюриэль Боузер объявила 27-31 марта "Неделей расширения прав и возможностей сельских женщин Азербайджана".

На открытии выставки с приветственным словом выступил исполнительный директор USACC Натиг Бахышов. Среди выступающих на открытии также был Эмин Маммадов, специальный гость выставки, генеральный директор ОАО "Азерхалча".

ОАО «Азерхалча», состоящее в основном из женщин, является ведущим поставщиком рабочих мест для женщин в регионах. Компания проявляет себя как решительный сторонник профессионального развития женщин в регионах, их трудоустройства, социализации и заслуженной репутации в обществе как личности. ОАО «Азерхалча» регулярно осуществляет процесс обучения новых ткачей, повышает их квалификацию, обучает забытым старинным технологиям в учебных центрах и мастерских профессиональными мастерами.

Помимо демонстрируемых ковров, на зарубежных выставках широко представлены азербайджанские женщины, которые их ткут, а также работы ткачих, проживающих в регионах.

Вместе с коврами, представленными в других штатах США, каждому посетителю выставки была предоставлена обширная информация и различные видеоролики об азербайджанских женщинах, наших ковровщицах и их ремесле.