Состоялся обучающий семинар на тему «Что мы должны знать об укусах змей, скорпионов, пауков и насекомых, а также о различных отравлениях?» (R)

28 марта 2023 года в Центральном Таможенном Госпитале состоялся обучающий семинар на тему «Что мы должны знать об укусах змей, скорпионов, пауков и насекомых, а также о различных отравлениях?».

Семинар был организован в соответствии с Планом обучающих мероприятий, подготовленным Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета для студентов Бакинского Базового Медицинского Колледжа №2 Министерства Здравоохранения, проходящих практику в Центральном Таможенном Госпитале. В семинаре приняли участие студенты Бакинского Базового Медицинского Колледжа №2, члены отряда Добровольных таможенников, сотрудники Управления Медицинской Службы и Центрального Таможенного Госпиталя.

Заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев выступил с докладом о реальном опыте лечения укусов змей, скорпионов, пауков и насекомых, а также различных отравлений, основанном на современных научных знаниях и доказательной медицине. В своей презентации он предоставил статистические данные по теме выступления, привел примеры критических клинических случаев и ответил на вопросы аудитории.

Семинар завершился памятным фотографированием.