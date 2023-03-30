Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Самолет рейса по маршруту Токио-Тель-Авив совершил экстренную посадку в Баку

Общество Материалы 30 марта 2023 23:05 (UTC +04:00)
Самолет рейса по маршруту Токио-Тель-Авив совершил экстренную посадку в Баку

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Капитан воздушного судна авиакомпании EL AL, выполнявшего рейс по маршруту Токио-Тель-Авив, направил запрос на экстренную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта, причиной этого стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту.

Самолет Boeing 787-9 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 21:51 местного времени.

Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости