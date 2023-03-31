НПО Азербайджана распространили заявление в связи с Днем геноцида азербайджанцев (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:20)

БАКУ /Trend/ - Неправительственные организации, действующие в Азербайджане, распространили заявление в связи с Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает в пятницу Trend, в заявлении говорится:

"105 лет назад, 30 марта - 3 апреля 1918 года в городе Баку и различных районах Бакинской губернии, а также в Шамахе, Губе, Хачмазе, Ленкорани, Гаджигабуле, Сальяне, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване и других районах вооруженные банды армянских дашнаков совершили акт геноцида против азербайджанцев. Тысячи мирных азербайджанцев стали жертвами этих событий только из-за своей национальной принадлежности. Были разрушены и превращены в руины уникальные исторические памятники, школы, больницы, мечети. Минареты мечетей "Джума" и "Тезепир" получили тяжелые повреждения в результате залпового огня, открытого по ним военным флотом, дислоцированным в Каспийском море. Только в Шамахе во время мартовских событий армяне полностью уничтожили 75 деревень. Мартовская резня 1918 года являлась заранее спланированным преступным деянием радикальных националистических армянских группировок против азербайджанцев, осуществленное на основе политики расовой дискриминации и этнических чисток.

Несмотря на то, что с момента мартовского акта геноцида прошло более века, эти кровавые события не были забыты и оставили неизгладимый след в кровной памяти нашего народа. Подписанный 26 марта 1998 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым указ "О геноциде азербайджанцев" стал важным шагом, подтолкнувшим к раскрытию исторических фактов, давшим политическую оценку этим ужасным событиям, 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев.

В последнее время в Губе были выявлены факты массовых убийств, совершенных армянами во время событий 1918 года. Найденные бесчисленные человеческие останки являются наглядным свидетельством армянских бесчинств и массовых убийств. В целях доведения этих фактов до мировой общественности, увековечения памяти жертв геноцида соответствующим Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в городе Губа создан Мемориальный комплекс геноцида. Каждый год тысячи людей посещают это место, чтобы почтить память жертв геноцида.

Согласно международному праву, геноцид считается самым тяжким преступлением, поскольку он направлен против мира и человечности. С сожалением констатируем, что, несмотря на наличие достаточных оснований и доказательств совершения армянами актов геноцида против азербайджанцев, эти преступления против человечества не получили адекватной реакции со стороны международных организаций.

Мы, как члены азербайджанского гражданского общества, еще раз с глубокой скорбью чтим память жертв геноцида, совершенного против азербайджанцев, призываем мировую общественность, международные организации дать соответствующую политико-правовую оценку этому акту геноцида во имя защиты прав человека, недопущения совершения бесчеловечных действий и повторения подобных случаев в будущем".