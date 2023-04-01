Госпогранслужба Азербайджана назвала число задержанных нарушителей границы за март 2023 года (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в течение марта 2023 года продолжила мероприятия по обеспечению охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает Trend в субботу, за нарушение государственной границы было задержано 51 человек, 23 из которых граждане Азербайджана, 10 граждан Афганистана, 6 граждан Пакистана, 5 - Ирана, по одному гражданину Грузии, Индии, Гвинеи, Либерии, Палестины и двое граждан Таджикистана.

"В рамках деятельности по борьбе с незаконной миграцией 24 человека были задержаны при попытке пересечения государственной границы с поддельными паспортами, визами и штампами.

За нарушение правил пограничного режима были задержаны 988 человек, в отношении которых были приняты соответствующие меры.

Кроме того, были выявлены и переданы соответствующим структурам 294 человека, находившиеся в розыске, предотвращен выезд 429 человек, имеющих ограничения на выезд из страны, и въезд 19 человек, которым въезд в страну запрещен.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств был обнаружен и изъят 91 килограмм 821 грамм наркотических средств и 7613 таблеток психотропных препаратов", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что в результате мер, осуществленных в рамках борьбы с контрабандной деятельностью, была задержана контрабанда на общую сумму 4 235 748 тысячи манатов, в том числе наркотики, алкоголь, табачные изделия и фальшивые печати.

"ГПС Азербайджана продолжает мероприятия по организации надежной охраны государственной границы", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)