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Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 1 апреля 2023 21:12 (UTC +04:00)
Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 1 апреля состоялось внеочередное общее собрание Федерации легкой атлетики Азербайджана. Мероприятие, прошедшее в административном здании Министерства молодежи и спорта, началось с исполнения Государственного гимна. Выступивший на мероприятии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников встречи и пожелал им успехов.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, после утверждения повестки дня с докладом выступил президент федерации Чингиз Гусейнзаде, который был принят голосованием. Затем Чингиз Гусейнзаде отметил, что возглавляет федерацию с 1996 года и заявил, что уходит в отставку с должности, чтобы уделять больше внимания своей деятельности в олимпийском движении: "Я ухожу в отставку с должности в федерации, но я не уйду из спорта".

Отставка Гусейнзаде была принята голосованием. Затем были проведены новые выборы руководства федерации. Новым президентом Федерации легкой атлетики Азербайджана избран заместитель министра цифрового развития и транспорта Джавид Гурбанов. Гурбанов поблагодарил за оказанное доверие и сказал, что сделает все возможное для развития легкой атлетики. Он также поблагодарил предыдущее руководство федерации за деятельность в прошедший период.

На собрании вице-президентами были избраны Мушвиг Туканов и Кёнюль Нуруллаева, членами Совета директоров – Шалала Ягубова, Бюлент Карани, Назим Бабаев и Рауф Гасымзаде.

Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)
Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)
Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)
Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)
Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)
Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)
Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)
Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)
Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)
Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)
Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)
Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)
Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)
Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)
Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)
Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)
Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)
Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФОТО)
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