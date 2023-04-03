Информация о демонтаже бюста Нариманова в Нахчыване не соответствует действительности - ИВ

БАКУ /Trend/ - Информация о демонтаже бюста Наримана Нариманова в Нахчыване не соответствует действительности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в официальном заявлении исполнительной власти города Нахчыван.

"В последние дни на ряде информационных порталов и в социальных сетях распространилась информация, не отражающая действительности о демонтаже бюста выдающегося писателя и государственного деятеля Азербайджана Наримана Нариманова, расположенного в городе Нахчыван.

Заявляем, что данная информация, распространяемая без изучения сути вопроса, без какой-либо коммуникации с государственными органами, служит цели создания ажиотажа. Это является злоупотреблением сложившейся ситуацией, признаком непрофессионализма и недопустимо с точки зрения этики медиа. Это также создает предусмотренную законодательством ответственность.

Отметим, что в связи с проводимыми ремонтно-строительными работами бюст Наримана Нариманова, расположенный на улице Низами, на территории под названием Большой сад города Нахчыван, был временно демонтирован. В ближайшие дни, когда работы будут завершены, бюст будет снова установлен на своем месте",- говорится в сообщении исполнительной власти города Нахчыван.

(Перевод: Фидан Мустафаева)