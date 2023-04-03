Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за март

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях в январе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 1-31 марта на территории Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Лачинского, Ходжалинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены и обезврежены 270 противопехотных, 656 противотанковых мин, а также 1 465 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 5983,6 гектаров, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)