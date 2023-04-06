Иранский режим пытался внедрить своих людей в мечети Азербайджана – Мубариз Гурбанлы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Иранский режим пытался внедрить своих людей в мечети Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы в рамках конференции "Религия и глобальная безопасность".

Гурбанлы отметил, что после того, как полномочия по назначению в мечети перешли к Комитету, были назначены около 120 человек, получившие образование в Азербайджане и способные представлять интересы нашего государства, 118 религиозных деятелей были отстранены от работы.

По его словам, среди отстраненных есть и те, кто допускал недостатки в работе, и не имел религиозного образования.

"Иранский режим стремится проповедовать религию под видом идеологии и политики, распространять свою модель государственной религии на Азербайджан и другие соседние страны. Для проведения пропаганды в Азербайджане Иран также проводил кампании через социальные сети. По предотвращению и противодействию подобной деструктивной деятельности была проделана масштабная работа", - сказал Гурбанлы.