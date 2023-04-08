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Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" на соревнованиях во Франции

Общество Материалы 8 апреля 2023 22:23 (UTC +04:00)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" на соревнованиях во Франции

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Член сборной Азербайджана по художественной гимнастике Зохра Агамирова завоевала серебряную медаль на соревнованиях во Франции, сообщает Trend.

На 34-ом Международном Гран-при в городе Тье азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова заняла второе место в многоборье.

Соревнования проходят 7-9 апреля.

Наряду с Зохрой Агамировой в соревнованиях принимает участие команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной.

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