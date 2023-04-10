В Азербайджане выявлено еще 7 случаев заражения коронавирусом, вылечились 10 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 7 случаев заражения коронавирусом, 10 человек вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 830 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 670 человек вылечились, 10 197 – скончались, число активных больных составляет 500 человек.

За последние сутки в стране проведены 612 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 569 059.

(Перевод: Фидан Мустафаева)