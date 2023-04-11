Необходимо оптимизировать цены на лекарства в Азербайджане – Вугар Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Необходимо оптимизировать цены на лекарства в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Вугар Байрамов.

По его словам, импорт лекарств в 2021 году составил 408,7 миллиона долларов, в 2020 году - 327,2 миллиона долларов, в 2019 году - 261,6 миллиона долларов. Это означает, что за последние три года импорт лекарств увеличился в два раза.

"Основными причинами увеличения импорта лекарств в последние годы были инфляция импорта и рост спроса во время пандемии COVID-19, однако рост импорта также наблюдается в постпандемический период.

Мы импортируем более 20 процентов лекарств из Турции. Стоимость нашего годового импорта из братской страны составляет более 80 миллионов долларов. Но при этом в Азербайджане тот же препарат стоит значительно дороже, чем в Турции. Очень важно оптимизировать цены на лекарства и повысить их доступность в Азербайджане.

При этом особую долю в импорте лекарственных средств имеют Германия, Россия, Индия и Италия. Стимулирование отечественного производства имеет решающее значение как для снижения цен на лекарства, так и для снижения зависимости от импорта", - сказал он.