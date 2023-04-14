В Баку стартовали соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy

БАКУ /Trend/ - В пятницу, 14 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy, сообщает Trend.

В первый соревновательный день пройдут квалификации в индивидуальной программе у юниорок и сеньорок в упражнениях с обручем и мячом, квалификация среди юниорских команд в групповых упражнениях в программе с 5 скакалками, а также квалификационные соревнования команд в групповых упражнениях в возрастной категории "сеньорки" с 5 обручами.

Отметим, что соревнования Международного турнира пройдут 14-16 апреля. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представят 38 гимнасток - из них 20 граций выступят в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 – юниорок), 18 спортсменок выступят в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).

Победительницы определятся в многоборье, командном зачете и по отдельным предметам.

Отметим, что впервые в Азербайджане Международный турнир AGF Junior Trophy среди юниорок прошел в 2018 году, а затем и в 2019 году. Для наших взрослых гимнасток данный турнир также станет тестовым перед Кубком мира FIG по художественной гимнастике, который пройдет 21-23 апреля в Баку.