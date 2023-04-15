Соревнования Международного турнира AGF Trophy проходят прекрасно – юная азербайджанская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Соревнования Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят прекрасно. Об этом в субботу сказала Trend участница турнира, азербайджанская грация Шамс Агагусейнова.

"Турнир проходит с участием спортсменок из 14 стран, и все восторге от нашей Национальной арены гимнастики, с восхищением говорят о безукоризненной организации", - отметила юная грация.

Касаясь своего выступления на турнире, Шамс Агагусейнова подчеркнула, что представляет две программы – упражнение с мячом и композицию с булавами.

"Свое выступление оцениваю положительно, большую моральную поддержку нам оказывают зрители на трибунах. В такой прекрасной атмосфере еще больше стараешься представить упражнение без ошибок", - добавила она.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представляют 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 – юниорок), 18 спортсменок - в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).