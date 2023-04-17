Новоназначенный министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов представлен коллективу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 14 апреля 2023 года помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов представил новоназначенного министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова коллективу министерства.

Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Предоставив информацию о биографии Меджнуна Мамедова, Мовсумов отметил, что ненефтяной сектор, и в частности сельское хозяйство, играют важную роль в экономике страны, имеется большой потенциал развития этой отрасли. Он дал соответствующие рекомендации коллективу министерства для достижения целей, поставленных руководством страны в этой сфере.

Новоназначенный министр сельского хозяйства, выразив признательность главе государства за оказанное высокое доверие, подчеркнул, что приложит все усилия для выполнения поставленных задач.

Отметим, что Меджнун Гадир оглу Мамедов был назначен на должность министра сельского хозяйства распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 14 апреля 2023 года.