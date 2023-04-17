На время Гран-При Азербайджана "Формулы 1" не будет никаких ограничений на передвижение пешеходов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На время Гран-При Азербайджана "Формулы 1" в Баку не будет никаких ограничений на передвижение пешеходов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.

Он отметил, что пешеходы смогут продолжать пользоваться подземными переходами в части города, где будут проводиться соревнования.

«Пешеходы также смогут пользоваться временными переходами на пересечении проспекта Азербайджан и улицы Истиглалият, улиц Хагани и Рашида Бейбутова, а также проспекта Азадлыг и улицы Хагани. Переход на пересечении улицы Рашида Бейбутова и проспекта Нефтчиляр будет действовать на постоянной основе», - сказал Теймуров.

По его словам, часть проспекта Нефтяников от круга «Азнефть» в направлении морского вокзала и часть улицы Истиглалият от улицы Шейха Шамиля до проспекта Азербайджан с 24 до 29 апреля будут открытыми для передвижения транспорта в определенные часы в одном направлении. 24-26 апреля утром с 07:00 до 09:00, а вечером с 18:00 до 20:00 на указанных дорогах (часть проспекта Нефтяников от круга «Азнефть» в направлении морского вокзала и часть улицы Истиглалият от улицы Шейха Шамиля до проспекта Азербайджан) движение транспорта будет свободным. 27 апреля участок проспекта Нефтяников от круга "Азнефть" в направлении морского вокзала будет открытым для движения с 07:00 до 09:00 и с 20:00 до 22:00. А 28-29 апреля движение транспорта здесь будет возможно только вечером с 20:00 до 22:00.

Baku City Circuit сообщает, что передвижение транспорта по этим дорогам в указанные дни будет возможно только в одном направлении. Парковка автомобилей там будет полностью запрещена из соображений безопасности. Кроме того, на этих дорогах исключено передвижение большегрузных автомобилей и общественного транспорта. Ограничение скорости на указанных дорогах установлено на уровне 50 км/ч. Движение транспорта по этим дорогам будет регулироваться совместно Baku City Circuit и соответствующими силовыми структурами.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте Baku City Circuit.