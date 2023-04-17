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В Азербайджане завершено следствие по уголовному делу должностных лиц Госслужбы по вопросам имущества и муниципалитетов

Общество Материалы 17 апреля 2023 12:22 (UTC +04:00)
В Азербайджане завершено следствие по уголовному делу должностных лиц Госслужбы по вопросам имущества и муниципалитетов

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Завершено следствие по уголовному делу в отношении должностных лиц Государственной службы по вопросам имущества, исполнительной власти и председателей муниципалитетов.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, на основании поступившей информации о незаконных действиях должностных лиц Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана было возбуждено уголовное дело и проведено предварительное расследование.

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