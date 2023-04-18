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Распродано 90% билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года

Общество Материалы 18 апреля 2023 11:50 (UTC +04:00)
Распродано 90% билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Уже продано 90 процентов билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года.

Об этом сказал во вторник Trend пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.

Он отметил, что билеты на гонки в этом году были приобретены болельщиками из более чем 100 стран мира.

По его словам, в тройке лидеров по приобретению билетов Великобритания, Нидерланды и Азербайджан.

"Билеты на многие трибуны полностью распроданы. Осталось очень мало мест", - сказал Теймуров.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года пройдет с 28 по 30 апреля, в нем примут участие 10 команд.

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