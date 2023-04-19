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Результаты экзаменов, проведенных 12 марта, будут объявлены в ближайшее время - ГЭЦ Азербайджана

Общество Материалы 19 апреля 2023 10:22 (UTC +04:00)
Результаты экзаменов, проведенных 12 марта, будут объявлены в ближайшее время - ГЭЦ Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Результаты экзаменов, проведенных 12 марта, будут объявлены в ближайшее время.

Об этом сообщили в среду в ответ на запрос Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

Отметим, что 12 марта ГЭЦ провел выпускной экзамен на базе полного (11-летнего) среднего образования в Наримановском, Сабунчинском, Хазарском, Сабаильском, Насиминском, Низаминском районах города Баку, городах Гянджа, Нахчыван, Мингячевир, в Абшеронском, Самухском, Дашкесанском, Агстафинском, Газахском, Товузском, Сабирабадском, Саатлинском, Имишлинском, Гобустанском, Зардабском, Шамахинском, Исмаиллинском, Джалилабадском, Ярдымлинском, Лерикском, Билясуварском, Агджабединском, Бейлаганском, Физулинском, Агдамском, Зангиланском (село Агалы), Гахском, Балакенском, Загатальском, Губинском, Шабранском, Гусарском районах, а также в специальных школах (школах-интернатах, школах в исправительных учреждениях), для выпускников школ с преподаванием на грузинском языке.

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