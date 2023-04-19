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Среди участников выпускного экзамена 4 человека показали самый высокий результат - ГЭЦ Азербайджана

Общество Материалы 19 апреля 2023 17:55 (UTC +04:00)
Среди участников выпускного экзамена 4 человека показали самый высокий результат - ГЭЦ Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Среди участников выпускного экзамена, проведенного 12 марта, 4 человека показали самый высокий результат, набрав 297,5 балла.

Как сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, это два выпускника Технико-гуманитарного лицея Насиминского района города Баку, один выпускник Классической гимназии №160 Сабаильского района и один выпускник средней школы №169 Сабунчинского района Баку.

С порядком начисления баллов можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что ранее в Азербайджане были объявлены результаты выпускного экзамена, проведенного 12 марта.

Информацию о результатах экзамена его участники могут узнать, отправив свой "рабочий номер" (8-значный код) на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

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