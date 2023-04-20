В Азербайджане очень тщательный подход к вопросу человеческих ресурсов - Дэвид Лютс

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане очень тщательный подход к вопросу человеческих ресурсов.

Об этом в четверг сказал в ходе глобального HR-саммита Дэвид Лютс, старший консультант, тренер по лидерской карьере компании McCluen-Martin Associates, передает Trend.

По его словам, Азербайджан активно применяет практику инвестирования в человеческий капитал и может послужить образцом для многих стран.

«Азербайджан является страной, где знают, что успех компании зависит от правильного инвестирования в человеческий капитал. Показатель процветания компании – это не только прибыль, не только цифры с точки зрения экономического дохода, а это правильная инвестиция в людей. Я побывал во многих странах мира, но такое отношение вижу только здесь», - сказал Лютс.

Отметим, что сегодня в Баку проходит глобальный HR-саммит.