Обеспечена занятость жителей освобожденного от оккупации села Талыш - министерство

БАКУ /Trend/ - 29 жителей освобожденного от оккупации села Талыш трудоустроены, 9 - привлечены к программе самозанятости.

Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что Государственное агентство занятости при министерстве на первом этапе провело встречи с 20 семьями, переселенными в село. Был изучен вопрос в связи с их трудоустройством.

Как сообщили Trend в министерстве, в результате уже обеспечена занятость 29 жителей села.

Агентство также проводит работу по привлечению сельских жителей к программе самозанятости. Уже 9 жителей привлечены к программе самозанятости. Совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса для них были организованы бизнес-тренинги. В ближайшие дни им будет предоставлено оборудование для создания малых хозяйств.

Также изучены требования к вакансиям в селе, ведется работа по сотрудничеству с работодателями по программе "финансирование заработной платы работников совместно с работодателем". Часть заработной платы жителей, которые будут привлечены к этой программе, будет выплачиваться Государственным агентством занятости.