Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет (ФОТО)

Общество Материалы 21 апреля 2023 12:19 (UTC +04:00)
Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет (ФОТО)

Читайте Trend в

Yelo Bank совместно с "ASAN Xidmət", а также при поддержке специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением района Шуша), провел социальную акцию.

В честь праздника Рамазан для жителей села Талыш Тертерского района был организован первый ифтар после освобождения от оккупации, а также были розданы праздничные подарки. Целью акции служило восстановление национально-духовных ценностей на исторических азербайджанских землях. Главное для организаторов являлось подарить радость праздника гражданам, вернувшимся на земли своих предков.

Отметим, что село Талыш было освобождено нашей героической армией 3 октября 2020 года. На сегодняшний день в село вернулось более 20 семей, состоящих из 90 человек.

Есть дополнительные вопросы? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам через Facebook, Instagram или WhatsАpp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет (ФОТО)
Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет (ФОТО)
Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет (ФОТО)
Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет (ФОТО)
Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет (ФОТО)
Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет (ФОТО)
Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет (ФОТО)
Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет (ФОТО)
Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет (ФОТО)
Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет (ФОТО)
Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет (ФОТО)
Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет (ФОТО)
Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет (ФОТО)
Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет (ФОТО)
Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет (ФОТО)
Первый ифтар на освобожденной земле спустя 30 лет (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости