Организаторы Кубка мира в Баку заботятся о комфорте участниц соревнований – грация из Словении

БАКУ /Trend/ - Организаторы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку заботятся о комфорте всех участниц соревнований. Об этом в пятницу сказала Trend участница соревнований, грация из Словении Бригита Крашовец.

"Это мой второй визит в Азербайджан, впервые выступала здесь в 2018 году. Мне нравятся зал и атмосфера, царящая здесь. Кубок проходит на высшем уровне, организаторы постоянно интересуются необходимо ли нам что-то, заботятся о нас. Это очень приятно", - отметила она.

Комментируя свое выступление в квалификации, спортсменка отметила, что не очень довольна своим выступлением с обручем, а вот упражнение с мячом ей удалось намного лучше.

"Публика в Баку очень добродушная, зрители на трибунах болеют за каждого, вне зависимости от того, какую страну представляет гимнастка. Такая поддержка крайне важна", - добавила Крашовец.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.