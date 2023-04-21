Завтра в Азербайджане будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня в основном без осадков. Однако ночью местами возможен кратковременный дождь. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным, сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 8-13°, днем - 14-19°, местами 22° тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, временами интенсивные, грозы, град, в высокогорье - снег. Во второй половине дня осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью 8-13°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью от 0 до 5°, днем - 8-13°, местами 16-19° тепла.