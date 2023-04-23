Гимнастка из Болгарии заняла первое место на Кубке мира в Баку в упражнениях с лентой

БАКУ /Trend/ - Первое место на Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с лентой заняла представительница Болгарии Стиляна Николова, сообщает в воскресенье Trend. Ее выступление в финале судьи оценили на 31.300 балла.

На второй позиции с результатом 31.100 балла расположилась Ева Брезалиева, также грация из Болгарии. Третье место заняла Тахмина Икромова, представляющая Узбекистан, ее результат составил 30.950 балла.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира.