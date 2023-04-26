В Агдаме и Шуше завершается строительство средних школ - министр

БАКУ /Trend/ - В Агдаме и Шуше завершается строительство средних школ.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на международной научной конференции, организованной совместно партией "Ени Азербайджан" и Бакинским государственным университетом в рамках "Года Гейдара Алиева".

Амруллаев отметил, что на освобожденных от оккупации территориях уже открыты две школы.

Министр подчеркнул, что в каждом селе, поселке, освобожденном от оккупации, будут восстановлены школы и исчезнет понятие школ вынужденных переселенцев.