Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, в основном без осадков, умеренный южный ветер, сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 11-15°, днем - 18-23° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В некоторых северных и западных районах страны ожидаются осадки, возможен град, местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха составит ночью 11-16° тепла, днем - 23-28° тепла, в горах ночью - 4-9° тепла, днем - 13-18° тепла.