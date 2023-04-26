В Баку состоялось заседание суда по делу экс-помощника главы противопожарной службы

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу бывшего помощника начальника Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям полковника Заура Мирзоева, находящегося под арестом.

Как сообщает Trend, на закрытом процессе, состоявшемся под председательством судьи Мухаммеда Акбарова, выступил государственный обвинитель. Прокурор запросил для обвиняемого 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Адвокаты обвиняемого попросили у суда времени для подготовки выступления стороны защиты.

Отметим, что З.Мирзоеву предъявлены обвинения по статьям 156.2.1 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 242 (незаконное распространение порнографических материалов или предметов) и 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса. Он был задержан 17 августа прошлого года, решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.