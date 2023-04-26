В университете ADA прошел конкурс ораторского искусства, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В университете ADA прошел конкурс ораторского искусства, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева. Мероприятие началось с показа видеоролика из архивных материалов о деятельности общенационального лидера азербайджанского народа.

Как передает в среду корреспондент Trend, 15 студентов Университета ADA выступили перед жюри со стихотворениями на азербайджанском, английском и русском языках.

В состав жюри конкурса вошли заслуженный деятель искусств Баба Везироглу, народный артист Огтай Миргасымов, заслуженная артистка Мехрибан Ханларова, проректор по учебной работе Университета ADA Вафа Каздал, а также преподаватель русского языка школы ADA Нателла Таривердиева.

Открывая конкурс вступительным словом, проректор по учебной работе Университета ADA Вафа Каздал поприветствовала собравшихся и проинформировала о целях конкурса.

«Как известно, великий лидер Гейдар Алиев обладал уникальными ораторскими способностями. Его манера речи и дикция вызывали восхищение аудитории. На примере великого лидера Гейдара Алиева я хотела бы отметить, что ораторское искусство - это особый талант, данный человеку от природы. Но даже те, кто не обладает таким талантом от рождения, могут приобрести эти навыки, слушая, наблюдая и постоянно работая над собой. В университете ADA есть все условия для приобретения или развития студентами этих навыков», сказала Каздал.

Студенты университета прочли стихи известных азербайджанских поэтов Бахтияра Вахабзаде, Наримана Гасанзаде, Гусейна Джавида, Самеда Вургуна и других известных азербайджанских и зарубежных поэтов.

В промежутках между выступлениями конкурсантов для гостей мероприятия были исполнены произведения на фортепиано.

По итогам выступлений жюри единогласно определило победителей конкурса. Первое место было присуждено Рагиме Керимовой, второго места были удостоены Марджона Вахобова, Хафиза Набиева, Хасинах Адбул Халим, третьего места - Али Пашаев, Айтадж Гусейнли, Фидан Агаева.