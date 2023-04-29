Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Сегодня состоятся соревнования второго дня Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Общество Материалы 29 апреля 2023 09:19 (UTC +04:00)
Сегодня состоятся соревнования второго дня Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоятся соревнования второго дня Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года.

Как передает в субботу Trend, во 2-й день гонки пройдут второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2".

Основные же соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей "Формулы 1" и "Формулы 2".

Отметим, что вчера стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые проходят 28-30 апреля, состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости