НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с минным террором со стороны Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 29 апреля 2023 года представители гражданского общества и правозащитных организаций Азербайджана провели пресс-конференцию в связи с продолжающимся минным террором Армении против Азербайджана и обратились к международной общественности.

Как сообщает Trend, объявив пресс-конференцию открытой, председатель Международного центра сотрудничества Азай Гулиев выразил глубокую озабоченность в связи с гибелью 28 апреля 2023 года в Тертерском районе трех гражданских лиц в результате разрыва мины, выразил глубокие соболезнования их семьям и близким.

Азай Гулиев отметил, что число жертв минного террора, осуществляемого Арменией, неуклонно растет, и после 44-дневной Отечественной войны жертвами мин стал 301 человек, из них 57 человек погибли: "Основная причина разрыва мины в Тертере заключается в том, что Армения не предоставляет Азербайджану точные карты минных полей, не выполняет международные конвенции, а также пункт 6 трехстороннего соглашения, грубо нарушает свои обязательства. С августа 2022 года Армения перебросила в Карабах с использованием Лачинской дороги более 2700 противопехотных мин, произведенных ею в 2021 году, то есть после окончания войны, и установила их на наших территориях. Ее цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать масштабным восстановительно-строительным работам, проводимым в Карабахе и Восточном Зангезуре в постконфликтный период, работающему на этих территориях гражданскому населению, а также возвращению вынужденных переселенцев и их мирному проживанию на своих землях".

Он отметил, что международная общественность и ведущие государства по-прежнему продолжают закрывать глаза на грубое нарушение Арменией международных обязательств, в том числе ее политику целенаправленного размещения мин и, в частности, военные преступления против азербайджанского гражданского населения.

Выступившие председатели НПО Азер Аллахверанов, Нуреддин Мехтиев, Гюнель Сафарова, Хафиз Сафиханов, Новелла Джафарова, Салтанат Годжаманлы, Вусала Гусейнли, Хафиз Гасанов, Рей Керимоглу, Ильгар Гусейнли, Тельман Гасымов, Эльшад Мамедли, Шамсаддин Алиев, Джасарат Гусейнзаде, Акрам Байдамирли, Саадат Бенанъярлы, Рафиг Исмаилов и Рамиль Искендерли осудили равнодушие, проявляемое международным сообществом к военным преступлениям, совершенным Арменией, и выразили серьезную обеспокоенность таким подходом. Выступившие отметили, что необходимо использование реальных правовых механизмов для наказания Армении, организация различных информационных кампаний и мероприятий на местном и международном уровнях, чтобы остановить армянский минный террор.

Председатель Общественного объединения юридического анализа и исследований Рамиль Искендерли озвучил заявление, адресованное международному сообществу на основе упомянутых предложений, заявление было подписано со стороны НПО.

В целях более системного, последовательного и эффективного построения дальнейшей деятельности участники мероприятия приняли решение о создании рабочей группы в составе 15 человек.

Координатор Рабочей группы: Общественное объединение "Платформа евразийских миграционных инициатив " – Азер Аллахверанов

Члены рабочей группы:

Общественное объединение "Право и развитие" - Хафиз Гасанов

Общественное объединение "Правовой анализ и исследования" - Рамиль Искендерли

Общественное объединение "Демократическая реформаторская молодежь" - Вюсала Гусейнли

Общественное объединение "Развитие общества и гражданских отношений" - Ахмед Аббасбейли

Общество защиты прав женщин Азербайджана имени Д.Алиевой - Новелла Джафарова

Общественное объединение социально-стратегических и аналитических исследований - Ильгар Гусейнли

Общественное объединение "Азербайджанская кампания против мин" - Хафиз Сафиханов

Международный Фонд Евразия Пресс - Умуд Рагимоглу

Общественное объединение «Защита прав человека и верховенство закона» - Саида Годжаманлы

Общественное объединение "Центр социально-экономических исследований "Приоритет" - Заур Ибрагимли

Общественное объединение "Азербайджанское национальное отделение Международного общества прав человека" - Саадат Бенанъярлы.

Общественное объединение "Научные исследования" - Тельман Гасымов

Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане - Рей Гасымов

Общественное объединение "Поддержка информационных инициатив" - Джасарат Гусейнзаде.