Бакинская высшая школа нефти - Карский Кавказский университет - Гейдар Алиев-100 (ФОТО)

Азербайджанская делегация во главе с ректором Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмаром Гасымовым приняла участие в конференции, проведенной по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева в Карсе, Турция.

Выступая на конференции, Эльмар Гасымов сказал, что азербайджано-турецкое братство является примером для всего мира: «Турецкий город Карс, имеющий особое значение для Азербайджана, всегда был в центре внимания Великого лидера Гейдара Алиева. Наш общенациональный лидер неоднократно посещал этот город и был удостоен звания почетного доктора Карского Кавказского университета». Ректор Бакинской высшей школы нефти сказал, что две братские страны всегда были рядом друг с другом как в трудные, так и в радостные дни. «Во время 44-дневной Отечественной войны Турция была рядом с Азербайджаном и оказывала ему всяческую моральную поддержку. Именно Азербайджан пришел первым на помощь братской стране во время сильного землетрясения, произошедшего в ней в начале прошлого месяца. Тесные отношения, сложившиеся между нашими странами под руководством Президента Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, распространяются и на отношения между другими турецкими государствами». Ректор также подробно рассказал о совместных проектах тюркского мира и пользе, которую принесет тюркскому миру стратегически важный Зангезурский коридор.

Ректор Карского Кавказского университета Хусну Капу назвал победу над врагом победой единства всего тюркского мира. Он подчеркнул, что единство двух братских стран будет вечным.

Затем были обсуждены предложения о сотрудничестве.

На мероприятии также выступили депутат Милли Меджлиса Азербайджана Мушфиг Джафаров и депутат Великого Национального Собрания Турции Юнус Кылыч.

В рамках визита ректор БВШН Эльмар Гасымов и ректор Карского Кавказского университета Хусну Капу подписали соглашение о сотрудничестве между двумя вузами.

Следует отметить, что в составе делегации, посетившей Турцию, были члены парламента, ветераны, известные общественные деятели и представители СМИ.