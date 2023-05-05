В Центре Гейдара Алиева прошел потрясающий День джаза с участием музыкантов Азербайджана, США и Кубы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева прошел потрясающий День джаза с участием музыкантов Азербайджана, США и Кубы, сообщает Trend Life.

В весеннем Баку шел дождь, а на сцене был настоящий звездный дождь звездный дождь музыкантов, и "центровым" стал пианист-виртуоз и композитор из США Руслан Агабабаев, активно пропагандирующий азербайджанскую музыку по всему миру.

На открытии вечера знаток джаза, радио-телеведущий, заслуженный работник культуры Рахиб Азери рассказал о творческом пути артиста, который начался в родном Баку. Музыка в жизни Руслана Агабабаева была со дня его появления на свет – все родственники по материнской линии музыканты, с детства прививавшие ему любовь к музыкальному искусству – к примеру, первым его педагогом был дядя Робсон Ефраимов. Выпускник фортепианного факультета Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли продолжил обучение на отделе классической композиции New-York New School University. Выступая с концертами по всему миру, сотрудничал с известными джазовыми и этно-музыкальными исполнителями. Завоевал множество призов международных фестивалей и был принят в ASCAP (American Society of Composers, Authors, Publishers). Часто приезжает из Нью-Йорка в Баку, чтобы навестить близких и родных, выступить с концертами.

"Я очень люблю Азербайджан и всегда испытываю особое счастье, выступая на Родине. С раннего детства музыка стала частью моей жизни. К шести годам начал играть на фортепиано и заниматься музыкой всерьез. Через пару лет понял, что я музыкант, стал импровизировать, и этот мир стал частью моей жизни. Дома у нас звучала самая разнообразная музыка: классика, народная музыка, мугам, песни Рашида Бейбутова, Муслима Магомаева и, конечно же, джаз. Моими кумирами были Вагиф Мустафазаде, Билл Эванс, Чик Кориа и другие".

На написание музыки Руслана Агабабаева вдохновляют современные произведения – музыкант постоянно знакомится с новыми авторами, но при этом никогда не забывает о классической музыке: "Я слушаю очень много разножанровых произведений, меня вдохновляет музыка, особенно этническая, народов мира, которая отличается самобытным колоритом и очень интересна мне. В творчестве всегда стараюсь находить новых музыкантов, таланты, создающие новые композиции, доселе неизвестные, и такая музыка становится одним из источников моего вдохновения. И, конечно же, импровизационная музыка – нечто невероятное, особенно когда ты на сцене с по-настоящему хорошими музыкантами. И только когда музыка исходит из души появляются настоящие произведения".

В этот вечер была представлена концертная программа, состоящую из этнической, джазовой и классической музыки. Возглавляемое им трио с заслуженным артистом Русланом Гусейновым (бас-гитара) и Эльвином Башировым (ударные), подключившиеся к ним на протяжении вечера народные артисты Энвер Садыгов (гармонь), Тунзаля Агаева (вокал), заслуженные артисты Джейла Сеидова (скрипка), Севда Алекперзаде (вокал), Эльнур Микаилов (кяманча) и кубинский музыкант Янссел Кастеллон подарили зрителям множество ярких впечатлений, душевного отдыха и зажигательного драйва.