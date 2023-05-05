В UNEC состоялась международная научная конференция на тему «Каким бы хотел видеть университет Гейдар Алиев» (ФОТО)

При совместной организационной поддержке Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) и Центра прикладных евразийских исследований имени Гейдара Алиева университета Ибн Халдуна состоялась международная научная конференция на тему «Каким бы хотел видеть университет Гейдар Алиев».

Перед конференцией участники мероприятия посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его могиле, почтили светлую память.

На открытии конференции был продемонстрирован видеоролик выступления великого лидера Гейдара Алиева перед коллективом университета по случаю 70-летия Азербайджанского государственного экономического университета.

Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов отметил, что выступая на 70-летии Экономического университета, великий вождь Гейдар Алиев высказался о своих взглядах относительно развития университета. Отметив что проводимые в UNEC реформы основываются на рекомендациях общенационального лидера, ректор озвучил новшества, осуществляемые в этом направлении. Он подчеркнул, что в 2030 году UNEC стремится войти в число 500 лучших университетов мира. Профессор Адалат Мурадов отметил, что университет каким бы хотел видеть великий вождь реализовался в форме UNEC и он гордится этим.

Затем генеральный директор Института математики и механики Министерства науки и образования, член-корреспондент НАНА профессор Мисир Марданов озвучил концептуальные идеи общенационального лидера Гейдара Алиева о развитии образования в Азербайджане. Он отметил, что великий лидер поставил задачу проводить каждое обновление в системе образования путем эволюции, определения приоритетных направлений, создания Азербайджаном своей модели образования, важность построения системы образования независимого Азербайджана на национальной почве и общечеловеческих ценностях. Мисир Марданов также рассказал о текущих проблемах в сфере высшего образования и путях их решения.

Выступивший на мероприятии Директор Центра прикладных евразийских исследований имени Гейдара Алиева университета Ибн Халдуна проф. Яшар Сары дал информацию о деятельности руководимого им центра. Он рассказал о вкладе политической деятельности и неоспоримых заслугах Гейдара Алиева в азербайджано-турецких отношениях.

Затем проректор по учебной работе UNEC доцент Герай Мирзоев выступил с презентацией по теме «Политика Гейдара Алиева в сфере высшего образования и новая модель университета».

Международная конференция продолжалась за круглым столом при модераторстве проректоров на темы «Новая модель управления в системе высшего образования», «Применение модели цифрового образования», «Модель UNEC в интернационализации высшего образования».